أخبار مصر | وزارة السياحة: تدريب 104 من العاملين بالخدمات السياحية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزارة السياحة: تدريب 104 من العاملين بالخدمات السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة انتهت من دورة "جودة الخدمات السياحية للعاملين" والتي انعقدت على مدار اليومين الماضيين وشهدها ١٠٤ متدرب.

وأكدت بهجت حرص الوزارة المستمر على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى من العاملين فى الوزارة والقطاع بشكل عام وخاصة فى ظل مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكانت وزارة السياحة والآثار، قد حصلت على منحة دورة تدريبية من منظمة السياحة العربية، عن جودة الخدمات السياحية للعاملين وخاصة القطاعات التى لها تعامل مباشر مع الجمهور.

وتأتي المنحة فى ضوء التعاون المستمر والمثمر بين وزارة السياحة والآثار والمنظمة العربية للسياحة وخاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ومع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتعتبر المنحة من ضمن مجموعة من البرامج التدريبية عن بُعد والتى أطلقتها المنظمة بالتعاون مع عدة جامعات عربية ودولية.

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وصلت ثاني الرحلات الخارجية الوافدة إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ اليوم الخميس، حيث استقبلت مدينتي الغردقة وشرم الشيح اليوم الخميس طائرتين من دولتي سويسرا وبيلاروسيا على متنهما 313 سائحًا، وفي بيان لها قالت وزارة السياحة والآثار، إنه إن هاتين الرحلتين هما ثاني فوج يصل إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر أمس.

واستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم رحلة طيران قادمة من زيورخ بسويسرا على متنها 141سائحا سويسريًا وكان في استقبالهم المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وقام مكتب الهيئة بالغردقة بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على الركاب، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السائحين، كما قام مسئولي مكتب الهيئة في شرم الشيخ باستقبال طائرة قادمة من بيلاروسيا اليوم إلى شرم الشيخ على متنها ١٧٢ سائح بيلاروسي.

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حصل خلال اليومين الماضيين 161 مطعمًا وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن إجمالي عدد المطاعم السياحية والكافتيريات الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حتى الآن وصل إلى 305 مطعماَ بالعديد من المحافظات المختلفة.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة على باقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.