شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: عن إغلاق مسجد الحسين: المصلون يقبلون جدران الضريح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قرار إغلاق مسجد الحسين، جاء بعد ظهور مظاهر سلبية في المسجد، سواء من قبل المصلين، أو إهمال العاملين في السجد، فبالرغم من كون أن الأضرحة مغلقة، إلا أن بعض المصلين كانوا يأتون إلى الجدار الذي يقع خلفه الضريح وينتظرون ويضعون أيديهم، بل ويقومون بتقبيله أيضًا ما قد يتسبب في نقل عدوى فيروس «كورونا» المستجدّ.

وأضاف «طايع» مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن قرار إغلاق مسجد الحسين هو قرار قاسي على القلب وشديد، خاصة أن مساجد آل البيت في مصر لها مكانة خاصة في قلوبنا، ولكن كان لابد من ذلك حافظًا على صحة المواطنين.

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن عملية إعادة فتح المسجد ستتم بعد إعادة التعقيم مرة أخرى ووضع الضوابط والمحاذير.