شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن إخلاء سبيل الكاتب محمد منير دون ضمانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الكاتب الصحفي محمد منير دون ضمانات، حيث كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020.

وكان «منير» محتجزًا في مستشفى ليمان طرة، حيث خضع لفحوص طبية عدة لمعاناته من بعض الأمراض، وفور صدور قرار النيابة غادر الزميل محمد منير مستشفى السجن إلى منزله مباشرة بعد تنفيذ إجراءات إطلاق سراحه بسرعة وسهولة ودون أي عوائق.

وأوضح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي حازم منير، في بيان، أن «منير» سيقضي عدة أيام في راحة لاستكمال إجراء متابعات وفحوص طبية مطلوبة وفقًا لتوجيهات طبيبه المعالج وطبيب المستشفى الذي قام بتوقيع فحص طبي شامل عليه فور وصوله إليها وفي ضوء التحاليل التي أجريت له فيها.