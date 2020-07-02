شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: أنهينا تركيب 9.5 مليون عداد مسبوق الدفع على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بأن الوزارة تمكنت من تركيب حوالي 9.5 مليون عداد مسبوق الدفع في الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذا العدد الذي تم تركيبه هو من إجمالي 30 مليون عداد مسبوق الدفع، وبهذا العدد من التركيبات وصلت النسبة إلى حوالي 33%.

وأشار الدكتور أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد على خير، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الوزير محمد شاكر اجتمع مع الشركات الموردة للعدادات مسبوقة الدفع قبل أزمة كورونا لتنفيذ تركيب العدادات مسبوقة الدفعة بصورة أسرع، مؤكدا أن هناك اتجاه على مستوى الدولة لتسريع تكريب العدادات مسبوقة الدفع.

وتابع: «العدادات الكودية سيتم تركيبها للمواطنين الذين كانوا يتعاملون بنظام الممارسة».

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى وافق مطلع أبريل الماضي على القواعد التنفيذية لتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع للمبانى والمنشآت المخالفة، وإلغاء نظام الممارسات والذي يكلف الكهرباء كثيرا ويزيد من الفقد بالشبكة.