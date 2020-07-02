شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الريف المصري» يكشف موعد توصيل شبكات الاتصالات بمشروع الـ 1.5 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، أن استصلاح غرب المنيا خاصة في منطقة المهرة كان صعب للغاية، خاصة أنها منطقة مترامية الأطراف بمساحة تقدر بـ262 ألف فدان، لافتَا إلى أن الشركة تعمل على اعداد ما يقرب من 500 كيلو طرق في هذه المنطقة فقط، والتحدي الأكبر في انشاء هذه الطرق هو طبيعة الأراضي المفككة، لذلك تم التعاون مع هيئة الطرق والكباري للبحث عن أفضل طريقة لإعداد الطرق في هذه المنطقة، وهذا الأمر أخذ بعض الوقت، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الطرق بالكامل في شهر أكتوبر المقبل.

وتابع «حنورة»، خلال حواره ببرنامج «من سيزرع المليون»، مساء الخميس، أن الشركة بدأت في أعداد شبكات المحمول بالأراضي المستصلحة في مشروع المليون ونصف فدان في 2017 بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خاصة في غرب المنيا، والمهرة، والفرفرة.

ولفت إلى أن المرحلة الاولى من اعداد شبكات المحمول بمنطقة الفرفرة، تم الإنتهاء منها بالفعل، أمام منطقة المهرة وغرب المنية فكانت تكلفة اعداد شبكات المحول تتراوح من 200 لـ250 مليون جنيه في المنطقة الواحدة سواء في المهرة أو غرب عرب المنيا.