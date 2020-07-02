شكرا لقرائتكم خبر عن حصول 12 مركز غوص و7 يخوت سفاري على «السلامة الصحية» بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل ١٢ مركز للغوص و٧ يخوت سفارى ومركزين للأنشطة البحرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لجميع اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وممثلي المحافظات المعنية، قد أقرت استيفاء ٨ مراكز للغوص بمحافظة جنوب سيناء هي (مركز غوص بلو اوشن دايف كلوب وبابلز تيم وبلو سي دايف كلوب وغواصى دهب وسي دانر وفانتسى دايفرز ودهب دايفرز لودج ورد سي ترايب ورد سي ريلاكس واوركا وسكوبا سيكرز، ومركز ايجيبت صن مارين سقالة ترافكو للأنشطة البحرية، ومركز واحد للغوص في محافظة البحر الأحمر هو جيلو اوتا داينفج سنتر هورجادا).

كما حصلت سبعة يخوت سفارى على الشهادة المعتمدة وهم في أي بى مرسيليا ومرسيليا ستار وهامر هيدا وهيفين روبير وبلو وبلو بيرل وبلو سيز ومركز غوض جيلو اوتا داينفج سنتر هورجادا ومركز واحد للأنشطة البحرية هو محمية بيتش.

وأشارت سامية سامي، إلى أن إجمالي عدد مراكز غوص، ويخوت سفاري، ومراكز أنشطة البحرية، التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل وفقا لاشتراطات السلامة الصحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بلغ حتى الأن ٢٠ مركزا للغوص و١٣ يختا و٤ يمراكز للأنشطة البحرية.

ومن المقرر أن تستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على بقية المراكز واليخوت التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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