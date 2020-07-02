شكرا لقرائتكم خبر عن 2600 طالب وطالبة بـ«علوم الإسكندرية» أدوا الامتحانات في 336 مقررًا دراسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أماني عبدالحميد، عميد كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، إن إجمالي عدد طلاب الفرقة النهائية بالكلية والذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى يبلغ 2600 طالب وطالبة حيث يؤدون الامتحان بـ336 مقررًا دراسياً.

وأوضحت «أمانى» لـ«المصري اليوم» أن الكلية تطبق ضوابط مشددة لمنع الغش خاصة وأن قلة عدد الطلاب ساهم في استحالة ضبط حالات غش لا سيما وانه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

ولفتت إلى أن الامتحانات في الكلية بدأت يوم 1 يوليو وتنتهي يوم 29 من ذات الشهر.

وأجرت العميدة جولة داخل اللجان حيث اطمأنت على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والطبية اللازمة والتى اعتمدها مجلس الجامعة في ظل جائحة كورونا، بدءاً من توفير أجهزة قياس الحرارة عند بوابات الدخول، وبوابات الكترونية للتعقيم، والتنبيه بمراعاة التباعد الاجتماعي في الطرقات واللجان وأروقة الكلية وتنظيم عملية الدخول والخروج، والتنبيه بارتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول الكلية وقاعات الامتحانات، والعمل على تأكيد نظافة وتعقيم كل الأماكن والأسطح والحمامات والمقابض والأبواب والشبابيك وجعلها مفتوحة بكل أماكن الإمتحانات وتنظيف الأسطح والتطهير وذلك بشكل منتظم ومتكرر.

كما شددت على توافر مطهرات حول اللجان وقاعات الامتحانات، وتوفير أدوية طوارىء لدي اللجان الطبية بمباني الكلية والتأكد من توفير أجهزة الضغط وسماعات وعدد من مقياس الحرارة لدي كل لجنة طبية والتأكيد على توفير صناديق مجهزة بأكياس نفايات للتخلص الآمن للمناديل والكمامات والجوانتيات، ووضع خطة للتخلص من هذه الأكياس بالتعاون مع شركة نهضة مصر للتخلص من النفايات الطبية، ووضع ملصقات توعوية وإرشادات على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بهذه الإجراءات.

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