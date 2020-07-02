شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: صرف أكثر من 111 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن إجمالي ما تم صرفه للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة منذ بداية أزمة كورونا، بلغ 111 مليونا و265 ألف و997 جنيه، خلال الفترة من مارس الماضي وحتى يونيو المنصرم، شاملة منحة رئيس الجمهورية الأولى والثانية، ومنحة وزارة القوى العاملة، وما تم صرفه للعمالة من الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأكد الفقي، في بيان، الخميس، أن الدولة حريصة على رعاية أبنائها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت الأزمات، خاصة لتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن تقديره لجميع الجهات المعنية التي أسهمت بدور مهم في مراحل صرف الدفعات المختلفة، والتي تطلبت تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإيصال الدعم اللازم للمستحقين.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام أبوزيد، وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أنه تم صرف منحة وزير القوى العاملة الاستثنائية 500 جنيه للعمال المشتغلين بإدارة العمالة غير المنتظمة بداية من 25 مارس، وحتى 27 أبريل الماضيين، بإجمالي مليون و793 ألف و500 جنيه، استفاد منها 3587 عامل، لافتًا إلى أنه بعد قرار رئيس الجمهورية بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، تم تسجيل العمال عن طريق موقع وزارة القوى العاملة، وبلغ عدد العمال المستفيدين 109 ألف و30 عامل بسوهاج، وتم صرف 54 مليونًا و515 ألف جنيه لهم في المرحلة الأولي، وكذلك نفس المبلغ في المرحلة الثانية التي بدأت من 21 وحتى 25 يونيو الماضي.

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة، بأن المديرية قامت بصرف المنح اللازمة للعمال المشتغلين لرعايتهم صحيا واجتماعيا خلال الأربعة أشهر الماضية، بإجمالي 442 ألف و497 جنيها، حيث تم صرف منحة مواليد لـ101 عامل بإجمالي مبلغ 206 ألف جنيه، وصرف منحة زواج لـ14 عاملا بمبلغ 42 ألف جنيه، وصرف إعانة وفاة لـ4 عمال بإجمالي مبلغ 40 ألف جنيه، وصرف إعانة وفاة أقارب العمال «الأب، الأم» لـ26 عاملا، بإجمالي مبلغ 52 ألف جنيه، ليصبح إجمالي الرعاية الاجتماعية لـ145 عاملا بلغ 340 ألف جنيه.

وقال الدكتور هشام إنه تم صرف منح رعاية صحية لـ9 عمال لإجراء عملية جراحية كبرى بمبلغ 30 ألف جنيه، وصرف منح كشوفات وأدوية للعمال لـ866 عامل بمبلغ 72497.4 ألف جنيه، ليصبح إجمالي المستفيدين من الرعاية الصحية 875 عامل بإجمالي مبلغ 102 ألف و497 جنيهًا.

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