«صحة القليوبية»: خروج ٩ حالات من حجر الخانكة بعد شفائهم من كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الخميس، خروج 9 مرضى بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد بمستشفى الخانكة المركزي. وأكد، وكيل الوزارة، استمرار مستشفيات العزل في استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية. ونشرت الصفحة الرسمية لمستشفى الخانكة المركزي عل صفحتها الرسمية «تم بفضل الله خروج اكبر دفعة تحسن عدد 9 مرضي اليوم الخميس الموافق 2/7

ندعوا لمرضانا جميعا بالشفاء العاجل ..دمتم سالمين». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 69,814

تعافي 18,881

وفيات 3,034

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