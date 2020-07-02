شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 12 حالة كورونا من عزل قنا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى قنا العام، الخميس، خروج ١٢ حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم التام للشفاء.

وعبر المتعافون –بحسب بيان- عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج من فترة العزل وشكرهم للأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة، فيما قدمت إدارة المستشفى ورود المتعافين أثناء خروجهم من المستشفى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا، العام، إنه خرج ١٢ متعافيًا من فيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد قضائهم فترات زمنية متفاوتة في عزل المستشفى وتلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأشار «الديب» إلى أن معظم المتعافين الذين خرجوا اليوم من كبار السن، بجانب ممرضة من الأطقم الطبية بالمستشفى، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين منذ تحويل المستشفى لعزل إلى ١١٣ حالة، مشيرًا إلى أن جهود الأطقم الطبية التي تبذل كل ما بوسعها من أجل المرضى ساهمت في سرعة تعافى المصابين وإحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية.

وأوضح مدير المستشفى العام، بأن متابعة وتعاون اللواء أشرف الداودي-محافظ قنا، والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، في تلبية احتياجات المستشفى، له دور كبير في أداء رسالتها تجاه المرضى.

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