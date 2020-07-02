شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيهم.. خروج 165 حالة كورونا من مستشفى عزل قوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، الخميس، خروج وتعافي ١٦٥ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قوص المركزي منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.

جاء ذلك خلال زيارته لميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة مدى التزام الفريق الطبي بالحضور، ورافقه الدكتور أشرف الأحمر مدير عام الطب العلاجي وأعضاء اللجنة.

ووجه سكرتير عام محافظة قنا، بتوفير 2 سيارة إسعاف لنقل مصابة بفيروس كورونا من مستشفى قوص المركزي إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وطفل إلى الجمعية الشرعية بقوص مؤكدا على أن المحافظة بكامل أجهزتها لم ولن تدخر جهدا في تقديم جميع سبل الدعم اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع شلبي تقييم التعامل مع المرضي المصابين بفيروس كورونا ومعايير الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء كما تفقد حالة مبنى المستشفى والمرافق والبنية الأساسية، والمعمل والصيدلية ومخازن الأدوية والمستلزمات الوقائية مشيرًا إلى انها تكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى وكذلك مرضى العزل المنزلي.