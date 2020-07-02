شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قطع أثرية ضخمة إلى المتحف المصري الكبير لعرضها بالدرج العظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية ٧ قطع أثرية ضخمة قادمة من المتحف المصري بالتحرير تمهيدا لعرضها على الدرج العظيم ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف المقرر افتتاحه العام المقبل.

وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة به، أن من أهم تلك القطع هما تابوت حجري للملك رمسيس الثاني وتمثال للملك امنمحات الثالث، مؤكدا على أن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار.

وأشار اللواء مفتاح إلى أنه بعد وصول تلك المجموعة الجديدة بلغ عدد القطع التي وصلت إلى المتحف الكبير لتعرص على الدرج العظيم ٦٧ قطعة من إجمالي ٧٢ رقم.

ومن جانبه أشار الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أن تلك القطع تضم تابوت مصنوع من الجرانيت الوردي للملك رمسيس يزن حوالي ستة اطنان، وتمثال للملك امنمحات الثالث مصنوع من البازلت الأسود، وعمودي الملك ساحورع من الجرانيت الوردي محفور عليهما خرطوش الملك ساحورع يصل طول كلا منهما حوالي ٦ متر ويزن كلا منهما ١٧ طن، بالإضافة إلى لوحة من الحجر الجيري للملك إخناتون.

وأشار الدكتور الطيب إلى أن عدد القطع التي تم رفعها على الدرج العظيم بلغ ٤٨ قطعة أثرية حتى الآن.

وفي نفس السياق أوضح الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أنه قبل عملية النقل تم عمل تقرير حالة لكل قطعة منفصلة على حدة لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة، كما قام فريق المرممين من المتحف المصري الكبير بأعمال التنظيف الميكانيكي للقطع قبل التغليف، مؤكدا على أن عملية تغليف ونقل القطع الأثرية تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقا للمعايير العلمية المتبعة في تغليف ونقل الآثار الثقيلة.

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وأضاف الدكتور زيدان أن جميع القطع سوف تخضع إلى أعمال الترميم من قبل فريق عمل متخصص من مرممي مركز الترميم لكي تكون جاهزة للعرض على الدرج العظيم عند افتتاح المتحف.