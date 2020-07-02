شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 172 سائحًا من بيلاروسيا إلى مطار شرم الشيخ الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، الخميس، طائرة قادمة من دولة بيلاروسيا وعلى متنهما ١٧٢ سائحًا بيلاروسيًا، وذلك في ثاني أيام استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وجرى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا لمستجد «كوفيد – 19» على جميع السائحين، بداية منذ وصول الطائرة لمطار شرم الشيخ وحتى وصولهم أماكن إقامتهم.

وقام مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على الركاب، وكتيبات لتوضيح أهم المزارات السياحية بمدينة شرم الشيخ، ومدن جنوب سيناء السياحية، بجميع لغات العالم.

وتعتبر هذه الرحلة الخارجية الثانية الوافدة إلى مدينة شرم الشيخ منذ استئناف حركة السياحة الوافدة، حيث استقبل مطار شرم الشيخ أمس، أولى الرحلات السياحية القادمة من دولة أوكرانيا، الوافدة من مطار كييف بأوكرانيا وعلى متنها ١٧٩ سائحًا، بعد توقف حركة الطيران الدولية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا

وتشهد فنادق جنوب سيناء إقبال على الحجوزات بالنسب التي قررتها وزارة السياحة والتي لا تزيد عن ٥٠٪ من نسبة الانشغالات وذلك بعد منح ٩٧ فندق شهادة السلامة والصحة طبقا للإجراءات والاشتراطات التي وضعتها وزارتي الصحة والسياحة.

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