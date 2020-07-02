شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات معرض الدكتورة سحر عز العرب بـ"فنون جميلة الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات معرض الفنانة الدكتورة سحر عز العرب رمضان، اليوم الخميس، فى كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد الكلية، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عمرو سامى، وكيل الكلية لشئون الدراسات، والدكتور طاهر عبد العظيم، والدكتورة أمنية يحيى، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الخميس.



تصميمات للدكتورة سحر عز العرب

المعرض عبارة عن ثلاث مشاريع تعرض فيها الدكتورة سحر عز العرب مقترحاتها التصميمية لتطوير الحيزات، المشروع الأول بعنوان: "دراسة تحليلية للتصميم الداخلى فى الحيزات الداخلية السكنية ذات الطابع الحضرى"، والدراســة التطبيقية على مسكن بأسوان، والأعمال الفنية تعتبر صورة صادقة ومعبرة بدقة عن حضارة الإنسان فى أسوان وثقافته، حيث أن العمارة الداخلية مرآة صادقة للثقافة، وهو ما يؤكد أهمية الطابع المعمارى والتراثى للمكان وتأثيره على التصميم الداخلى.



جانب من الحضور بمعرض الدكتورة سحر عز العرب بفنون جميلة الزمالك

المشروع الثانى بمعرض الدكتورة سحر عز العرب رمضان بعنوان: "الاعتبارات الضرورية لصالات الرسم باستوديوهات التصميم الداخلى"، ركزت فيه على عدة اعتبارات لتصميم صالات الرسم، قدمت تصميماتها أفكار جديدة ومبتكرة لطاولات الرسم وطريقة تجميعها ليصلح المرسم لأكثر من نشاط للطلاب فى نفس الوقت، مثل مكان للرسم وسيمنار للمناقشة ومكان لعمل المجسمات .



تصميمات للدكتورة سحر عز العرب

المشروع الثالث بمعرض الدكتورة سحر عز العرب رمضان بعنوان: "رؤية معاصرة للتصميم الداخلى لأكاديميات العمارة والفنـون بمصر، لفتح آفاق جديدة لتطور الأكاديميات بمصر، وتقديم حلول تصميمية لتطويرها، بحيث تبدو بشكل مبتكر مبدع، مما يساعدها على أداء هدفها التعليمى بأعلى مستوى.

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جانب من الحضور بمعرض الدكتورة سحر عز العرب بفنون جميلة الزمالك

يذكر أن الدكتورة سحر عز العرب رمضان خريجة كلية الفنون الجميلة قسم ديكور- شعبة عمارة داخلية عام 1997، وحصلت على درجة الدكتوراه فى عام 2013. و تم تنظيم المعرض للتأكيد على دور كلية الفنون الجميلة بالزمالك فى نشر الوعى الفنى والعلمى، ودعم الباحثين الموهوبين، وضمن النشاط المجتمعى لقطاع شئون خدمة المجتمع بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.



تصميمات للدكتورة سحر عز العرب



افتتاح معرض الدكتورة سحر عز العرب بفنون جميلة الزمالك



تصميمات للدكتورة سحر عز العرب