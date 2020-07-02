شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين بالخارج: "الجالية المصرية فى السعودية تقترب من 2.5 مليون وكلنا بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل حنفى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، أن الجالية المصرية بالسعودية بخير وباقى دول الخليج باستثناء حالات قليلة أصيبت بفيروس كورونا اللعين.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، لـ ”الخليج 365”، أن الخطوات الاحترازية التى تتخذها المملكة العربية السعودية حاسمة وتسير بخطى ثابته فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى تتناقص بصورة مستمرة قائلا :" نتمنى قريبا أن يعلن انتهاء جائحة كورونا فى مصر وفى المملكة"، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية فى مواجهة الفيروس المستجد.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، أن أعداد الجالية المصرية فى السعودية يقترب من الـ 2.5 مليون.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، أن ثورة 30 يونيو هى ثورة الكرامة وثورة التصحيح واليوم الذى كتب فيها شهادة وفاة الإخوان للأبد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وجيش مصر العظيم.