شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تعلن فتح باب التقديم للتدريب الصيفى لطلبة الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن بدء برنامج التدريب الصيفي السنوي لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية، والذي يقام ضمن فاعليات برنامج الأقمار التعليمية والمؤهل للانضمام لفريق عمل مشروع قمر الجامعات المصرية للعام 2020-2021.

وقالت الوكالة فى بيان لها، إن ذلك يأتى في إطار الدعم التي تقدمه وكالة الفضاء المصرية لخدمة المجتمع العلمي والبحثي والأكاديمي وحرص كوادرها البشرية من علماء وخبراء وباحثين على تسخير جميع إمكانياتها التكنولوجية والمعملية من أجل العمل علي نشر العلوم التكنولوجية الحديثة بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي والعلمي الامر الذي يعود بانعكاساته الإيجابية على المجتمع العلمي ككل.

وأوضحت الوكالة أن التدريب يتم ولأول مرة نظراً للظروف الحاليه وحرصاً علي سلامه الطلاب بنظام التعليم الاليكتروني عن بعد ، موضحه أنه يتم فتح باب التسجيل من خلال موقع الوكاله اعتبارأ من اليوم حتي موعد أقصاه 25 يوليو 2020.

الفئة المخاطبة :

طلاب السنة النهائية وقبل النهائية للعام 2020-2021 من الكليات الاتية:-

1- كليات الهندسة (جميع الأقسام باستثناء قسمي مدني وعماره)

2- كليات العلوم ( فلك – فيزياء - رياضيات )

3- كليات علوم الحاسب ( حاسبات ومعلومات )

4- المعاهد العليا المعتمده و المكافئة للكليات السابق ذكرها

و ينقسم التدريب الصيفي إلي :

1- الجزء النظري

يتكون من 20 محاضرة تفاعلية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية وأنظمتها ومكوناتها ومكونات البيئة الفضائية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتشغيل والتحكم ويعطي طلاب السنه قبل النهائية شهادة معتمدة بذلك الجزء من التدريب علي يتم تأهيل طلبة السنوات النهائية دون غيرهم بالالتحاق بالجزء العملي من التدريب .

2- الجزء العملي ( لطلاب السنة النهائية فقط)

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من خلال مشاريع تطبيقية عملية ومتنوعه يتم استكمال التدريب علي مدار 30 يوم مع طلبة السنوات النهائية.

ويشترط أن ينتظم فيه الطلبة في صورة مجموعات عمل كل مجموعة من كلية واحدة (حيث يقيم عمل المجموعة ككل ) ويمنح جميع الطلبة شهادات معتمدة من وكالة الفضاء المصرية باجتيازهم التدريب (شريطة الانتظام وإنجاز المهام الموكله لهم)

لمزيد من المعلومات حول التدريب http://esp.egsa-eg.com/Home/SummerTraining

ويعتبر اجتياز الجزء العملي هو المؤهل للانضمام لمشروع قمر الجامعات 2020-2021، حيث تتيح الوكالة للطلبة المنضمين للمشروع بالمشاركة في بناء قمر صناعي من نوع " CubeSat" وتنفيذ جميع وحداته الاليكترونيه من بورد وبرمجيات مختلفه وإخراج العمل في صورة مشاريع تخرج السنوات النهائية لهم .

ويتمتع جميع الطلبة المشاركين في المشروع بكافة دعم الوكالة المادي والتقني لتنفيذ القمر الصناعي

لمزيد من المعلومات حول مشروع قمر الجامعات http://esp.egsa-eg.com/Home/eus.

واضافت الوكالة أنه علي من يرغب في الاستفادة من برنامج التدريب أن يتم تسجيل بياناته في موقع الوكالة من خلال رابط التسجيل

http://esp.egsa-eg.com/Registration

مع مراعاة أن يتم تقديم خطاب معتمد من الكلية يفيد بصحة بيانات الطلاب المتقدمين منها، كذلك بالنسبة لطلاب السنة النهائية يتم التقديم في صورة مجموعات عمل متجانسة من حيث التخصص العلمي .