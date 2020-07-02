انفوجراف.. خدمات بطاقات التموين على موقع "دعم مصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين وكإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. "الخليج 365" ينشر تقريرا معلوماتيا عن الخدمات التى تم تفعيلها لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر فى نقاط محددة.



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