شكرا لقرائتكم خبر عن خطة احترازية مكثفة للحجر الصحى بمطار القاهرة تزامنا مع بدء الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي خطة احترازية مكثفة تزامناً مع عودة الحركة الجوية، وذلك من خلال إجراء الفحص الطبى على جميع الركاب فور وصولهم، تحسبا لوجود أي إصابات أو الاشتباه في أعراض فيروس كورونا .

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن سلطات الحجر الصحي حرصت على تطبيق أعلي معايير السلامة الصحية فور عودة الطيران المنتظم لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد عبر المسافرين.

وذلك وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، من خلال متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، والالتزام بالتدقيق الطبى المتبع لجميع الركاب و أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية .

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وأضافت المصادر، أن بعض شركات الطيران حرصت بعد عودة الحركة الجوية، علي توقيع الكشف الظاهري علي الركاب أثناء الرحلات الجوية وقياس درجات الحرارة، وحسب اتفاق شركات الطيران مع إدارة الحجر الصحي بالمطار، يصعد على كل رحلة طبيب من الحجر الصحي وفني مساعد معه، ويتم الكشف على الركاب والمساعدة في إنهاء الإجراءات وقياس درجات الحرارة، تحت إشراف الفريق الطبي المرافق على الطائرة ، حيث أن ذلك الإجراء يساعد على عدم حدوث تكدس داخل الصالات فور وصول الرحلات إلي المطار .

واكدت المصادر أن إدارة الحجر الصحي ألزمت شركات الطيران بتوفير الاقرارات الصحية (نسخة للمصريين ونسخة لغير المصريين ) باللغة العربية والإنجليزية قبل مغادرة المطار وتوقيعها من قبل الراكب قبل الصعود علي كل رحلة دولية ، وفحص وقياس درجة حرارة المسافرين القاصدين الدخول لمصر وعدم السماح بصعود أي من الركاب علي متن الطائرة الذي درجة حرارته 38 أو ما يعانون من أعراض تنفسية ، بالإضافة إلى تقديم نموذج إلي سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول بما يفيد تطهير الطائرات القادمة ،واذا اصيب مسافر بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة فيجب اتخاذ التدابير اللازمة بين الركاب وطاقم الطائرة مع الراكب ، كما يتم فصل الراكب المريض عن الآخرين (مترين أو 6 اقدام ) ، بالإضافة إلي تعيين أحد افراد الطاقم الطائر لخدمة المريض ، واتباع احتياطات مكافحة العدوى عن طريق طاقم الطائرة ، وتطهير الطائرة وفلاتر الطائرة طبقا لارشادات منظمة الصحة العالمية .

وفور وصول الركاب إلي المطارات المصرية ، يتم فحص ومناظرة جميع الركاب القادمين من كل دول العالم ، والركاب العابرين (ترانزيت) علي الرحلات الأساسية والخاصة والبضائع ، وقياس درجة حرارة الركاب من كل الدول وملاحظة اي شخص يعاني ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض تنفسية، وفي حالة الاشتباه يتم تحويله الي الحميات لتقييم الحالة ، كما يتم مراجعة الاقرارات الصحية المقدمة إلي سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول عن طريق شركات الطيران ، وتسجيلها علي برامج متابعة القادمين من الخارج علي الفور لمراقبتهم صحيا لمدة 14 يوماً من تاريخ الوصول.