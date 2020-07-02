شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: دقت ساعة البرلمان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها، آخر الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين الانتخابات، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

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