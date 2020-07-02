شكرا لقرائتكم خبر عن نجل سالم أبو لافى يلحق بوالده بعد 3 سنوات من الاستشهاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى نجل شهيد قبيلة الترابين بسيناء سالم أبو لافى، صديق الشهيد أحمد منسى، مصرعه برفقة اثنين آخرين فى حادث انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلونها على الطريق الإقليمى "الإسماعيلية -القاهرة"، دائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، بينما أصيب نجل إبراهيم العرجانى، رئيس اتحاد قبائل سيناء، وشاب أخر فى الحادث. ويقدم ”الخليج 365” فيديو عن تفاصيل الحادث. Advertisements

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