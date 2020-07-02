فيديو.. يا فرج الله .. 4 لقاحات و3 أدوية مصرية مضادة لـ كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تسجيل المركز القومي للبحوث لـ4 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا و3 أدوية
اللقاحات و الأدوية المصرية لا تزال فى مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل اللقاحات حيز التجارب السريرية على البشر.
وتنضم مصر بتلك اللقاحات إلى قائمة لقاحات العالم التى وصل عددها إلى 132 لقاحًا قيد التطوير وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.
في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل تلك اللقاحات.
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