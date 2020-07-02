شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم روشتة للتعامل مع القطن خلال يوليو.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عددا من التوصيات والنشرات الإرشادية التى تقدمها وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى ، لمزارعى القطن والتى يجب مراعاتها خلال شهر يوليو.

وأكد تقرير قطاع الإرشاد الزراعى ، أن أهم التوصيات للقطن حاليا تمثلت فى العناية بالرى وإحكامه مع تجنب التغريق والتعطيش، الاستمرار فى نقاوة الحشائش والنباتات الغريبة للمحافظة على نقاوة وجودة الصنف.

وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن معهد بحوث القطن أنتج سلسلة من أصناف تقاوى القطن المصرى يحل جديدها محل قديمها ومتفوقاً عليه فى قدرته الانتاجية ومتميزاً عنه ومرغوباً فى صفات الجودة. هذا وقد أنتج معهد بحوث القطن أكثر من 96 صنفاً، لزيادة المساحات المنزرعة والإنتاج الموسم الصيفى الجديد.

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وكان مدير معهد القطن ، أكد أن معهد بحوث القطن نجح فى الفترة الاخيرة منإنتاج مجموعة من الاصناف الجديدة المتفوقة فى المحصول والجودة منها وعالية الإنتاجية مطروحة حاليا فى الموسم الصيفى، الصنف جيزة 95: وهو من طبقة الاصناف طويلة التيلة للوجه القبلى حيث يتحمل درجات الحرارة المرتفعة ويتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافى الحليج العالى مع التبكير فى النضج بالتالى توفير مياه الرى بما لا يقل عن 20% مناسب للزراعة الالية والجنى الالى مناسب للتصنيع المحلي.

-الصنف جيزة 94 المطروح من طبقة الاصناف طويلة التيلة للوجه البحرى يتميز بالإنتاجية المرتفعة حيث يصل انتاجيته إلى 12 قنطار/فدان مع تصافى الحليج المرتفع مما جعل التجار يفضلونه عن غيره من الاصناف كما أنه مبكر فى النضج حيث مدة بقاء المحصول فى الارض من 160-170 يوم ويتميز بالشكل المندمج مما يجعله مناسب للجنى الالي. كما يتميز هذا الصنف بالصفات الغزلية المرغوبة لكل من الانتاج المحلى والتصدير الخارجي.

-الصنف جيزة 96: من طبقة الاقطان فائقة الطول الممتازة ويمثل حالياً قمة الجودة فى هذه الطبقة فى العالم بسبب طول تيلته وانتظامه ومتانة التيلة والغزل كما يتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافى الحليج العالى حيث وصل تصافى الحليج إلى 120 رطل مبكرا فى النضج من اصناف التصدير الخارجي.