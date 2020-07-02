شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 11 رحلة دولية على متنها 1561 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 11 رحلة دولية قادمة من عدة عواصم أوربية وعربية وأفريقية وعلى متنها 1561 راكبا، وأوضحت مصادر بمطار القاهرة أن مبانى المطار الثلاث أستقبلت 11 رحلة قادمة من ايطاليا والامارات والسعودية وسلطنة عمان ولبنان والكويت والسودان

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد شهد أمس الأربعاء عودة حركة الطيران لمصر بعد تعليق دام منذ مارس الماضى وتفقد حالة الركاب وأطمأن على كافة الإجراءات الإحترازية للتصدى لجائحة كورونا.

وكان قد أعلن سابقا عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.