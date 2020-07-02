شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 20 ألف جنيه مكافأة لمديرية أوقاف القاهرة لبيعها 500 صك أضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مديرية أوقاف القاهرة الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف كثاني مديرية تحقق هذا الرقم، وبناء على ذلك قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 20 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة .

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف المبلغ من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك في موعد أقصاه الأحد 5 يوليو الجارى، مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن تجاوز مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف الـخمسة ملايين الأولى منذ انطلاق المشروع حتى تاريخه، لافتة فى بيان اليوم إلى أن أفضل خمس مديريات أداءً في صكوك أضاحي الأوقاف هى:"الغربية، الإسكندرية، بنى سويف، القاهرة والجيزة"

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن قيام الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكي بالمشاركة في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ مائة ألف جنيه لحساب صكوك أضاحي الأوقاف تم دفعه إلكترونيا لحساب المشروع، وقالت الوزارة :"إن ذلك يأتى في إطار اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنساني المشترك ، وفي مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني ، وللعام الثالث على التوالى".

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وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أن إجمالي مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف لعام 1441هـ / 2020م (2,286,000) حتى تاريخه، لافتة إلى أن أعلى مديريات فى بيع الصكوك هى :" بنى سويف،الغربية، الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ"، وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة قدرها (1500) جنيه لكلٍّ من:"الدكتور عبد الرحمن نصار (وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية)، والشيخ/ إيهاب فرَّاج زلط (مدير إدارة أوقاف طنطا ثان)، لجهودهما في مشروع صكوك الأضاحي.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى بعد حصول كل منهما مائة صك منفردًا، على أن تصرف المكافأة من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وعلى أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها قررت صرف مكافأة 1500 جنيه لأول 20 شخصًا يورد كل منهم مائة صك منفردًا

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.