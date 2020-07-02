شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف قديم أم طرف ثالث!.. حقيقة أزمة سد النهضة - الحدوتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة تناقش الزميلة هدى زكريا أزمة سد النهضة منذ بدايتها ورغبه إثيوبيا في تخفيض حصة مصر من مياه نهر النيل والتى تصل إلى ٥٥.٥ مليار متر مكعب .
حيث تتمسك إثيوبيا بفكرة ملء خزان السد بسعة ٧٤ مليار متر مكعب خلال ٣ سنوات فقط بدلًا من ١٠ سنوات وبالتالي هذا سيعرض مصر والسودان لأضرار كثيره .
وتكشف الزميلة في هذه الحلقة عن محاولات إثيوبيا الدائمة لتعطيش مصر منذ ٦٠٠ سنة تقريبا على يد الرحالة البرتغالي فاسكو دى جاما لاكتشاف طريق لغرب أفريقيا بعيدا عن مصر ومحاولات أخرى لتحويل مجرى النيل للبحر الأحمر .
وغيرها من المحاولات الأخرى والتي كانت إثيوبيا طرفًا أساسيًا فيها ولكن جميعها فشلت .
تاج:
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