محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال وليد طه مدير السيرك القومي بالعجوزة، في تصريحات خاصة لمصراوي، على هامش إعادة افتتاح السيرك مساء اليوم، إنه تم جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الجمهور والفنانين والعاملين بالسيرك من الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف طه: تمت الاستعانة ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة للجمهور والفنانين، و اشترطنا ارتداء الكمامة داخل السيرك، فيما عدا الفنانين داخل الحلبة، بينما وضعنا علامات للتباعد الاجتماعي داخل السيرك، وحتى لا يتم شغل إلا ٢٥% من المقاعد.
وأكمل مدير السيرك، قبل بدء موعد السيرك بساعتين نقوم بتعقيمه بشكل كامل، كما نفعل ذلك بعد انتهاء الحفلات.
وأكد وليد طه أن السيرك سيقدم حفلاته بشكل يومي دون انقطاع، ودون أجازت أسبوعية، حتى إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير السيرك القومي: اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل إعادة الافتتاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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