أخبار مصر | ننشر قائمة الفنادق السياحية المؤهلة للعودة إلى العمل بالجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر قائمة الفنادق السياحية المؤهلة للعودة إلى العمل بالجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة السياحة وللآثار قائمة بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل بعد تطبيقها كافة الإجراءات والاحترازات الصحية، وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع أي فندق غير مدرج بالقائمة. وتشمل القائمة اسم الفندق والمحافظة، كالأتي: كورال سي امبريال شرم الشيخ جنوب سيناء 1. فور سيزونز شرم الشيخ جنوب سيناء 2. سان جورج شرم الشيخ جنوب سيناء 3. صن رايز اربيان بيتش شرم الشيخ جنوب سيناء 4. كونكورد السلام شرم الشيخ جنوب سيناء 5. ستيلا دي ماري شرم الشيخ جنوب سيناء 6. كليوباترا للمنتجعات الفاخرة نبأ شرم الشيخ جنوب سيناء 7. شرم هوليداي شرم الشيخ جنوب سيناء 8. منتجع جراند روتانا وسبا شرم الشيخ جنوب سيناء 9. فندق تروبيتل نعمة باي شرم الشيخ جنوب سيناء 10. مارينا شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 11. حياة ريجينسي شرم الشيخ جنوب سيناء 12. كورال سي هوليداي شرم الشيخ جنوب سيناء 13. هيلتون شاركس باي شرم الشيخ جنوب سيناء 14. فندق شارمليون كلوب ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 15. فندق شارمليون كلوب اكوا بارك شرم الشيخ جنوب سيناء 16. فندق كورال بيتش تيران شرم الشيخ جنوب سيناء 17. فندق موسي كوست رأس سدر جنوب سيناء 18. فندق مون بيتش ريزورت رأس سدر جنوب سيناء 19. تروبيتال واحة دهب دهب جنوب سيناء 20. منتجع قرية نوبيع نويبع جنوب سيناء 21. استراند طابا طابا جنوب سيناء 22. تيرانا دهب دهب جنوب سيناء 23. سويس ان دهب جنوب سيناء 24. دهب باي فيو ريزورت اند سبادهب جنوب سيناء 25. هابي لايف دهب جنوب سيناء 26. روكيتا دهب جنوب سيناء 27. كورال كوست جنوب سيناء 28. ديارنا دهب جنوب سيناء 29. الجافي لاند شرم الشيخ جنوب سيناء 30. أورينتال ريفولي شرم الشيخ جنوب سيناء 31. اورينتال ريفولي بلازا شرم الشيخ جنوب سيناء 32. شرم كليف شرم الشيخ جنوب سيناء 33. شارم دريمز ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 34. الفيروز شرم الشيخ جنوب سيناء 35. نوفتيل شرم الشيخ جنوب سيناء 36. كورال بيتش المنتزه شرم الشيخ جنوب سيناء 37. رويال الباتروس مودرنا شرم الشيخ جنوب سيناء 38. شارمليون سي لايف شرم الشيخ جنوب سيناء 39. الباتروس بالاس ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 40. تيران شرم الشيخ جنوب سيناء 41. اكوا بارك شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 42. الباتروس اكوا بارك شرم الشيخ جنوب سيناء 43. ريكسوس شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 44. ريكسوس سي جيت 1 شرم الشيخ جنوب سيناء 45. ريكسوس سي جيت 2 شرم الشيخ جنوب سيناء 46. جاز ميرابيل ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 47. باروتيل بيتش ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 48. باروتيل اكوا بارك شرم الشيخ جنوب سيناء 49. نوبيان فيلدج شرم الشيخ جنوب سيناء 50. تيفولي شرم الشيخ جنوب سيناء 51. كورال السياحية نويبع "هيلتون نويبع سابقا" نويبع جنوب سيناء 52. تركواز شرم الشيخ جنوب سيناء 53. مارتيم جولي ڤيل الجولف شرم الشيخ جنوب سيناء 54. ايدن روك شرم الشيخ جنوب سيناء 55. سي بيتش شرم الشيخ جنوب سيناء 56. امواج عيون شرم شرم الشيخ جنوب سيناء 57. ابروتيل بالاس شرم الشيخ جنوب سيناء 58. جاز بلفادير شرم الشيخ جنوب سيناء 59. هالومي شرم الشيخ جنوب سيناء 60. امفوارس شرم الشيخ جنوب سيناء 61. موفنبيك شرم الشيخ ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 62. جراند اويزيس شرم الشيخ جنوب سيناء 63. شتيجنبرجر الكزار شرم الشيخ جنوب سيناء 64. اكسبرينس سي بريز شرم الشيخ جنوب سيناء 65. مونت كارلو ( الريتز كارلتون سابقا) شرم الشيخ جنوب سيناء 66. جاز فنارة ريزورت ( ابروتيل كلوب فنارة سابقا) شرم الشيخ جنوب سيناء 67. ابروتيل فنارة ريذدانس شرم الشيخ جنوب سيناء 68. نعمه هيلز شرم الشيخ جنوب سيناء 69. أوناس شرم الشيخ جنوب سيناء 70. دايف ان ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 71. مخيم شاطئ القلعة نويبع جنوب سيناء 72. لورويال هوليداي ريزورت شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 73. جولي فيل رويال بيننسولا شرم الشيخ جنوب سيناء 74. رويال هوليداي بيتش ريزورت اند كازينو شرم الشيخ جنوب سيناء 75. كيروسيز شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 76. تمرا بيتش شرم الشيخ جنوب سيناء 77. بلو بيتش دهب جنوب سيناء 78. اوريكانا دهب جنوب سيناء 79. جاز دهبية دهب جنوب سيناء 80. جنة سينا دهب جنوب سيناء 81. سافوي شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 82. مزار ريزورت آند سبا شرم الشيخ جنوب سيناء 83. مريديان دهب دهب جنوب سيناء 84. قرية الصيادين نويبع جنوب سيناء 85. طابا ساندز طابا جنوب سيناء 86. فرجينيا شرم شرم الشيخ جنوب سيناء 87. شارم كلوب شرم الشيخ جنوب سيناء 88. اورينتال ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 89. الوكالة طابا طابا جنوب سيناء 90. باي فيو طابا جنوب سيناء 91. موزاييك بيتش ريزورت طابا جنوب سيناء 92. جرين سدر راس سدر جنوب سيناء 93. رويال بيتش راس سدر جنوب سيناء 94. لاسياندا راس سدر جنوب سيناء 95. قرية شاطئ أميرة راس سدر جنوب سيناء 96. حدائق السلطان شرم الشيخ جنوب سيناء 97. فالكون هيلز شرم الشيخ جنوب سيناء 98. أولد فيك شرم الشيخ جنوب سيناء 99. لونا شرم شرم الشيخ جنوب سيناء 100. نعمه ستار شرم الشيخ جنوب سيناء 101. ليدو شارم شرم الشيخ جنوب سيناء 102. سويس ان العريش شمال سيناء 103. فنادير الجونة البحر الأحمر 104. موزاييك الجونة البحر الأحمر 105. شيراتون ميرامار الجونة البحر الأحمر 106. انشنت ساند الجونة البحر الأحمر 107. اوشن فيو الجونة البحر الأحمر 108. هاواى لوجاردن اكوا بارك ريزورت الغردقة البحر الأحمر 109. جاردن بيتش الغردقة البحر الأحمر 110. بور ميريت الغردقة البحر الأحمر 111. صنى بيتش الغردقة البحر الأحمر 112. وردة الصحراء الغردقة البحر الأحمر 113. القصر القديم الغردقة البحر الأحمر 114. قرية الشجرة مرسى علم البحر الأحمر 115. شمس سفاجا سفاجا البحر الأحمر 116. هورجادا جولد بيتش الغردقة البحر الأحمر 117. ترتلز إن الجونة البحر الأحمر 118. تروبيتل سهل حشيش الغردقة البحر الأحمر 119. كوكس كلوب الجونة البحر الأحمر 120. كازاكواك الجونة البحر الأحمر 121. ثرى كورنرز ريحانة ريزورت الجونة البحر الأحمر 122. هاواى ريفيرا اكوابارك ريزورت الغردقة البحر الأحمر 123. كورال بيتش الغردقة البحر الأحمر 124. وايت بيتش الباتروس الغردقة البحر الأحمر 125. اكوا جوى ريزورت باى صن رايز الغردقة البحر الأحمر 126. شتايجنبر جر اكوا ماجيك الغردقة البحر الأحمر 127. الإليزية الغردقة البحر الأحمر 128. كليوباترا للمنتجعات الفاخرة سفاجا البحر الأحمر 129. هيلتون بلازا الغردقة البحر الأحمر 130. علي باشا الجونة البحر الأحمر 131. كابتن إن الجونة البحر الأحمر 132. شتايجنبر جر الجولف ريزورت الجونة البحر الأحمر 133. الخمسة الجونة البحر الأحمر 134. موفنبيك الجونة الجونة البحر الأحمر 135. جاز اكوا مارينا الغردقة البحر الأحمر 136. بالما دي ميريت الغردقة البحر الأحمر 137. هاواى سيزار بالاس هوتيل اكوا بارك الغردقة البحر الأحمر 138. سندباد اكوا بارك هوتيل الغردقة البحر الأحمر 139. رويال مكادى سفاجا البحر الأحمر 140. شتايجنبر جر الداو بيتش هوتيل الغردقة البحر الأحمر 141. تيتانيك اوازيس الغردقة البحر الأحمر 142. سيجال الغردقة البحر الأحمر 143. ريزورت هيلتون لونج بيتش الغردقة البحر الأحمر 144. جنكل اكوا بارك الغردقة البحر الأحمر 145. الفرعون ازور ريزورت الغردقة البحر الأحمر 146. فندق ريجينا سويس ان ريزورت الغردقة البحر الأحمر 147. فندق بيلا فيستا الغردقة البحر الأحمر 148. دوار العمدة الجونة البحر الأحمر 149. سلطان باي الجونة البحر الأحمر 150. "التبة" بل فيو الجونة البحر الأحمر 151. كلوب باراديسيو الجونة البحر الأحمر 152. سمرا باي الغردقة البحر الأحمر 153. ماريوت الغردقة البحر الأحمر 154. تيوليب مرسى علم البحر الأحمر 155. رويال تيوليب مرسى علم البحر الأحمر 156. هيلتون مرسي علم نوبيان ريزورت، مرسى علم البحر الأحمر 157. لحمي باي مرسى علم البحر الأحمر 158. المالكية مرسى علم البحر الأحمر 159. منتجع كونتننتال الغردقة البحر الأحمر 160. هيلتون النور "هورجادا هيلتون ريزورت" الغردقة البحر الأحمر 161. سي ورلد القصير البحر الأحمر 162. اكاسيا سويس ان ريزورت القصير البحر الأحمر 163. اكاسيا جاردن القصير البحر الأحمر 164. الياسمين بالاس الغردقة البحر الأحمر 165. الباتروس ستيادل الغردقة البحر الأحمر 166. ألف ليلة وليلة الغردقة البحر الأحمر 167. روما الغردقة البحر الأحمر 168. اكيونكس ثري كورنرز مرسى علم البحر الأحمر 169. ثري كورنرز الفيروز بلازا مرسى علم البحر الأحمر 170. ثري كورنرز هابي لايف مرسى علم البحر الأحمر 171. ثري كورنرز سي بيتش ريزورت مرسى علم البحر الأحمر 172. كلوب ازور سفاجا البحر الأحمر 173. رويال ازور سفاجا البحر الأحمر 174. جنة سفاجا سفاجا البحر الأحمر 175. تيتانك بيش الغردقة البحر الأحمر 176. سانت ماريا الغردقة البحر الأحمر 177. ايه ام سي هوتيل الغردقة البحر الأحمر 178. نوفتيل مرسي علم مرسى علم البحر الأحمر 179. بلو لاجون مرسى علم البحر الأحمر 180. اميرالد لاجون مرسى علم البحر الأحمر 181. شيراتون سومه باي سفاجا البحر الأحمر 182. كاسكيدز سفاجا البحر الأحمر 183. امبريال شمس سفاجا البحر الأحمر 184. صن وينج وتر ورلد سفاجا البحر الأحمر 185. مينا مارك الغردقة البحر الأحمر 186. الجفتون الغردقة البحر الأحمر 187. مارلين ان الغردقة البحر الأحمر 188. روهانو مرسى علم البحر الأحمر 189. قرية المانجروف بيتش مرسى علم البحر الأحمر 190. جراند ريستا مرسى علم البحر الأحمر 191. آلايا مرسى علم البحر الأحمر 192. كورايا مرسى علم البحر الأحمر 193. سولايا مرسى علم البحر الأحمر 194. مارينا بنياس مرسى علم البحر الأحمر 195. شمس علم مرسى علم البحر الأحمر 196. دار المدينة مرسى علم البحر الأحمر 197. لامايا مرسى علم البحر الأحمر 198. تيتانك بالاس الغردقة البحر الأحمر 199. سكاي فيو الغردقة البحر الأحمر 200. جراند مكادي سفاجا البحر الأحمر 201. فاميلي ستار سفاجا البحر الأحمر 202. مكادي بالاس سفاجا البحر الأحمر 203. ايفل الغردقة البحر الأحمر 204. سي ورلد اكوا فيستا الغردقة البحر الأحمر 205. الباتروس اكوا بارك الغردقة البحر الأحمر 206. الباتروس بالاس الغردقة البحر الأحمر 207. ساند بيتش الغردقة البحر الأحمر 208. عربية الغردقة البحر الأحمر 209. علي بابا الغردقة البحر الأحمر 210. ميريت الغردقة البحر الأحمر 211. ابروتيل بالم بيتش الغردقة البحر الأحمر 212. صن اند سي الغردقة البحر الأحمر 213. هاواي "جبل الحريم" الغردقة البحر الأحمر 214. بل اير الغردقة البحر الأحمر 215. كيفز الغردقة البحر الأحمر 216. جراند بيتش الغردقة البحر الأحمر 217. مارينا بريزيدنت الغردقة البحر الأحمر 218. جراند بالاس الغردقة البحر الأحمر 219. رويال لاجونز الغردقة البحر الأحمر 220. الجزيرة الغردقة البحر الأحمر 221. الباشا الغردقة البحر الأحمر 222. ماجيك بيتش الغردقة البحر الأحمر 223. ستيلا مكادي بيتش 1 سفاجا البحر الأحمر 224. ستيلا مكادي جاردن 2 سفاجا البحر الأحمر 225. شتايجنبرجر مكادي سفاجا البحر الأحمر 226. بريما لايف سفاجا البحر الأحمر 227. جاز مكادي ستار اند سبا سفاجا البحر الأحمر 228. جاز مكادينا سفاجا البحر الأحمر 229. تيا هايتس سفاجا البحر الأحمر 230. بالم رويال "كريازي" سفاجا البحر الأحمر 231. جاز مكادي اوازيس كلوب سفاجا البحر الأحمر 232. لوتس باي سفاجا البحر الأحمر 233. مكادي سبا سفاجا البحر الأحمر 234. جاز مكادي سرايا بالمز سفاجا البحر الأحمر 235. ابروتيل مكادي بيتش سفاجا البحر الأحمر 236. سوليمار مكادي صن سفاجا البحر الأحمر 237. سينسمار مكادي سفاجا البحر الأحمر 238. سيرينتي هايتس سفاجا البحر الأحمر 239. Advertisements جاز مكادي اوازيس سفاجا البحر الأحمر 240. جاز اكوا فيفا سفاجا البحر الأحمر 241. بانسيه رويال جاردن القصير البحر الأحمر 242. مورين بيتش القصير البحر الأحمر 243. يوتوبيا بيتش كلوب القصير البحر الأحمر 244. سيرينا بيتش موفنبيك القصير البحر الأحمر 245. الفيستون مرسى علم البحر الأحمر 246. سي ستار بوريفاج البحر الأحمر 247. بلو باي بيتش فورت ارابيسك البحر الأحمر 248. جاز كازا دل مار البحر الأحمر 249. فانتازيا ريزورت البحر الأحمر 250. جورجينا بيتش البحر الأحمر 251. جاز الماظة بيتش ريورت مرسى مطروح 252. سيزار باى مطروح مرسى مطروح 253. بورتو مارينا العلمين مرسى مطروح 254. بل فيو مرسى مطروح مرسى مطروح 255. جاز كريستال مرسى مطروح 256. سيدي عبدالرحمن (العلمين) مرسى مطروح 257. كارولز بوريفاج مرسى مطروح 258. البوسيت مرسى مطروح 259. نجرسكو مرسى مطروح 260. ريكسوس العلمين مرسى مطروح 261. جولف بورتو مارينا مرسى مطروح 262. شاطئ عايدة مرسى مطروح 263. ايوس مرسى مطروح 264. فندق هيلتون كينج رانش برج العرب الإسكندرية 265. فندق هيلنان فلسطين الإسكندرية 266. فور سيزونز الإسكندرية 267. ايبر اوتيل برج العرب الإسكندرية 268. ذا چي الساحل الشمالي الإسكندرية 269. أفريكانز الإسكندرية 270. هيلتون جرين بلازا الإسكندرية 271. جراند بلازا سموحة الإسكندرية 272. صن رايز اليكس افينيو الإسكندرية 273. فندق بلازا الإسكندرية 274. فندق براديز ان متروبول الإسكندرية 275. سان جوفاني ستانلي الإسكندرية 276. شتيجنبرجر سيسل الإسكندرية 277. فندق وندسور بالاس الإسكندرية 278. لاجون الإسكندرية 279. نيو كابري الإسكندرية 280. سي ستار الإسكندرية 281. يونيون الإسكندرية 282. رمسيس الإسكندرية 283. جده الإسكندرية 284. دلتا الإسكندرية 285. شيري ماريسكي الإسكندرية 286. شيراتون الإسكندرية 287. هيلتون الكورنيش الإسكندرية 288. باراديز ان بيتش ريزورت الإسكندرية 289. ريجنسي الإسكندرية 290. ايفو هورايزون الإسكندرية 291. بالما ان ريزورت الإسكندرية 292. رومانس الإسكندرية 293. المدينة المنورة الإسكندرية 294. راديسون بلو الإسكندرية 295. مرحبا الإسكندرية 296. هوليداي الإسكندرية 297. ادهم كمبوند الإسكندرية 298. بناسيا الإسكندرية 299. مكة الإسكندرية 300. الحرم الإسكندرية 301. قاعود الإسكندرية 302. آمون الإسكندرية 303. المعمورة بالاس الإسكندرية 304. اللؤلؤة الإسكندرية 305. جرين بلازا ان الإسكندرية 306. موتيل كينج مريوت الإسكندرية 307. انتركونتننتال ستي ستارز القاهرة الكبرى 308. ستاي بريدج القاهرة الكبرى 309. ماريوت مينا هاوس القاهرة الكبرى 310. ماريوت القاهرة القاهرة الكبرى 311. كونراد القاهرة الكبرى 312. چي دبليو ماريوت القاهرة الكبرى 313. رنيسانس القاهرة الكبرى 314. فندق القاهرة دوست تاني ليكفيو القاهرة الجديدة القاهرة الكبرى 315. فندق ذا ويستن كايرو جولف آند سبا قطامية ديونز القاهرة الجديدة القاهرة الكبرى 316. فندق سانت ريجيس القاهرة القاهرة الكبرى 317. هيلتون القاهرة مركز التجارة العالمى القاهرة الكبرى 318. فندق هيلتون ريزدنس الزمالك القاهرة الكبرى 319. فندق أم كلثوم القاهرة الكبرى 320. سوفتيل الجزيرة القاهرة الكبرى 321. نوفتيل البرج القاهرة الكبرى 322. النيل ريتز كارلتون القاهرة الكبرى 323. فيرمونت نايل ستي القاهرة الكبرى 324. جوهرة الاهرام الجيزة القاهرة الكبرى 325. حور محب الجيزة القاهرة الكبرى 326. شتيجنبرجر بيراميدز كايرو الجيزة القاهرة الكبرى 327. كونكورد السلام القاهرة الكبرى 328. سونستا القاهرة الكبرى 329. لوباساج القاهرة الكبرى 330. نوفتيل المطار القاهرة الكبرى 331. سويس ان النيل الجيزة القاهرة الكبرى 332. فلامنكو القاهرة الكبرى 333. بريزدنت القاهرة الكبرى 334. نيو بريزدنت القاهرة الكبرى 335. هيلتون بيراميدز جولف ريزورت الجيزة القاهرة الكبرى 336. سويس ان بيراميدز جولف ريزورت الجيزة القاهرة الكبرى 337. جراند اوتيل القاهرة الكبرى 338. شتيجنبرجر التحرير القاهرة الكبرى 339. بيراميدز الجيزة القاهرة الكبرى 340. بيراميدز بارك الجيزة القاهرة الكبرى 341. الواحة الجيزة القاهرة الكبرى 342. سميراميس انتركونتتنال القاهرة الكبرى 343. مكسيم بالاس كمبنسكي القاهرة الكبرى 344. فورسيزونز نايل بلازا القاهرة الكبرى 345. النيل كمبنسكي القاهرة الكبرى 346. هوليداي ان ستي ستار القاهرة الكبرى 347. حورس هاوس القاهرة الكبرى 348. سلمى القاهرة الكبرى 349. هوليداي ان المعادي القاهرة الكبرى 350. المعادي القاهرة الكبرى 351. كايرو خان القاهرة الكبرى 352. امارانت بيراميدز الجيزة القاهرة الكبرى 353. الاهرامات الثلاثه (بارسيليو ) الجيزة القاهرة الكبرى 354. هلنان لاند مارك القاهرة الكبرى 355. مريديان المطار القاهرة الكبرى 356. فورسيزونز القاهرة الجيزة القاهرة الكبرى 357. راديسون بلو القاهرة القاهرة الكبرى 358. شيراتون القاهرة الجيزة القاهرة الكبرى 359. هيلتون هليوبوليس القاهرة القاهرة الكبرى 360. والدروف استوريا القاهرة هليوبوليس القاهرة القاهرة الكبرى 361. هلنان دريم لاند الجيزة القاهرة الكبرى 362. رمسيس هيلتون القاهرة القاهرة الكبرى 363. مريديان هليوبوليس القاهرة القاهرة الكبرى 364. البارون القاهرة القاهرة الكبرى 365. انديانا الجيزة القاهرة الكبرى 366. بوتيك 1920 القاهرة القاهرة الكبرى 367. بيروت القاهرة القاهرة الكبرى 368. تشاو القاهرة القاهرة الكبرى 369. هابي دريمز القاهرة القاهرة الكبرى 370. صن سيتي القاهرة القاهرة الكبرى 371. سفير القاهرة الجيزة القاهرة الكبرى 372. هافانا الجيزة القاهرة الكبرى 373. بوتيك اوتيل بيل ايبوك القاهرة القاهرة الكبرى 374. كليوباترا القاهرة القاهرة الكبرى 375. موفنبيك مدينة الانتاج الاعلامي الجيزة القاهرة الكبرى 376. جولدن بارك القاهرة الكبرى 377. جولدن كارفن القاهرة الكبرى 378. هليوبارك القاهرة الكبرى 379. هوليدايز اكسبريس القاهرة الكبرى 380. كانزي القاهرة الكبرى 381. ريفر سايد القاهرة الكبرى 382. نيو ستار القاهرة الكبرى 383. لؤلؤة المعادي القاهرة الكبرى 384. سان جورج القاهرة الكبرى 385. روز القاهرة الكبرى 386. ريزدنس المعادي القاهرة الكبرى 387. العربي القاهرة الكبرى 388. مكسيم القاهرة الكبرى 389. هابي سيتي القاهرة الكبرى 390. أمين القاهرة الكبرى 391. الحرية القاهرة الكبرى 392. رويال مارشال القاهرة الكبرى 393. طيبة بيراميدز القاهرة الكبرى 394. دريمرز القاهرة الكبرى 395. ستيلا دي ماري العين السخنة السويس 396. جاز ليتل فينيس العين السخنة السويس 397. كورال سي العين السخنة السويس 398. جراند اوشن العين السخنة السويس 399. مارينا وادي دوم العين السخنة السويس 400. بورتو السخنة العين السخنة السويس 401. كانكون العين السخنة السويس 402. واحة مينا العين السخنة السويس 403. موفنبيك ريزورت العين السخنة السويس 404. تيدا سويس ان بلازا العين السخنة السويس 405. جولف ستيلا العين السخنة السويس 406. بلان هوتيل سي كلوب العين السخنة السويس 407. ريتال فيو " رد كاربت سابقا" العين السخنة السويس 408. ريجينا السخنة العين السخنة السويس 409. رومانس بيتش ريزورت العين السخنة السويس 410. جرين هاوس السويس 411. سمر بالاس السويس 412. رد سي السويس 413. فندق ايميليو الأقصر 414. وندسور الأقصر 415. سوفتيل ونتر بالاس الأقصر 416. شتايجنبرجر الأقصر 417. الجزيرة جاردن الأقصر 418. كامب الرزيقي الأقصر 419. انجلو الأقصر 420. ميركيور الكرنك الأقصر 421. سان مينا الأقصر 422. رويال هاوس الأقصر 423. سان جوزيف الأقصر 424. فندق موفينبيك أسوان 425. سيتي ماكس أسوان 426. مرحبا أسوان 427. فندق بسمة أسوان 428. أوسكار أسوان 429. كتراكت أسوان 430. طيبة أسوان 431. التطبيقيين أسوان 432. فندق بسمة السياحي قنا 433. نيو بالاس قنا 434. حورس المنيا 435. كليوباترا المنيا 436. آتون المنيا 437. نفرتيتي المنيا 438. الفندق العائم الثابت برنسيس أميرة المنيا 439. الفندق العائم الثابت كوين ايزيس المنيا 440. لوتس المنيا 441. الشاطئ المنيا 442. ابن خصيب المنيا 443. الوطنية بالاس أسيوط 444. بدر أسيوط 445. اسيوتيل أسيوط 446. النهر أسيوط 447. الفندق العائم الثابت فلورانس أسيوط 448. الفندق العائم الثابت كورال 1 سوهاج 449. الفندق العائم الثابت كورال 2 سوهاج 450. الفندق العائم الثابت نايل ستوري سوهاج 451. فندق شتايجنبرجر اللسان رأس البر دمياط 452. طيبة رأس البر دمياط 453. المينا بيتش دمياط 454. عمر الخيام دمياط 455. الامام السياحي دمياط 456. بوريفاج دمياط 457. السلام السياحي دمياط 458. سليمان دمياط 459. دولفين إن دمياط 460. المبشر دمياط 461. هلنان اوبرج الفيوم الفيوم 462. بيوم ليك سايد الفيوم 463. جرين ديزرت البحيرة 464. النورس بورسعيد 465. اركان بورسعيد بورسعيد 466. بورتو سعيد بورسعيد 467. ايتاب بورسعيد بورسعيد 468. نيو كونتننتال بورسعيد 469. دى لابوست السياحى بورسعيد 470. هوليداى السياحى بورسعيد 471. بانوراما بورسعيد 472. رستا السياحي بورسعيد 473. مكة السياحى المنصورة الدقهلية 474. مارشال الجزيرة المنصورة الدقهلية 475. مارشال المنصورة المنصورة الدقهلية 476. ميركيور السياحي الاسماعيلية 477. المرجان 478. سيكس كورنرز الاسماعيلية 479. شموسة الاسماعيلية 480.

Advertisements