أخبار مصر | الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بسبب الظواهر الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى، مما أدي الي ارتفاع الحرارة مره أخري.

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس حار ايضا السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة الي أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وحذرت الهيئة من الخروج وقت الظهيرة، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية، والتى تتمثل في نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.