أخبار مصر | بعد غلق مسجد الحسين.. الأوقاف تحذر المصلين من التحايل على الإجراءات الوقائية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد غلق مسجد الحسين.. الأوقاف تحذر المصلين من التحايل على الإجراءات الوقائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت وزارة الأوقاف جموع المصلين بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية للصلاة في المساجد من ارتداء الكمامات والتباعد بين المصلين والوضوء في المنازل واستخدام الكحول، وذلك حتى لا تضطر لغلق المساجد مرة أخرى خوفا من انتشار فيروس كورونا خاصة بعد إغلاقها مسجد الحسين مساء اليوم.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن أحد محبي آل البيت جلس على عتبة الإمام الحسين بعد أداء صلاة العصر في مسجد اليوم الخميس، ثم بدأ في إنشاد عدد من الأبيات في مدح آل البيت والتي تسبب في تجمع المصلين حوله مرددين خلفه.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي لاقى رواجا كبيرا، حيث رصدت غرفة عمليات الوزارة ما حدث فقررت غلق المسجد فورا وتحويل الأئمة والعاملين للتحقيق.

غلق مسجد الحسين