أخبار مصر | بعد غلق مسجد الحسين.. الأوقاف تحذر المصلين من التحايل على الإجراءات الوقائية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد غلق مسجد الحسين.. الأوقاف تحذر المصلين من التحايل على الإجراءات الوقائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالبت وزارة الأوقاف جموع المصلين بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية للصلاة في المساجد من ارتداء الكمامات والتباعد بين المصلين والوضوء في المنازل واستخدام الكحول، وذلك حتى لا تضطر لغلق المساجد مرة أخرى خوفا من انتشار فيروس كورونا خاصة بعد إغلاقها مسجد الحسين مساء اليوم.
وأوضحت وزارة الأوقاف أن أحد محبي آل البيت جلس على عتبة الإمام الحسين بعد أداء صلاة العصر في مسجد اليوم الخميس، ثم بدأ في إنشاد عدد من الأبيات في مدح آل البيت والتي تسبب في تجمع المصلين حوله مرددين خلفه.
وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي لاقى رواجا كبيرا، حيث رصدت غرفة عمليات الوزارة ما حدث فقررت غلق المسجد فورا وتحويل الأئمة والعاملين للتحقيق.
غلق مسجد الحسين
وقررت مديرية أوقاف القاهرة غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.
وأكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبو آل البيت الإلتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية.
وطالبت جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.
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