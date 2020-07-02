أخبار مصر | 21 مركزا للغوص والأنشطة البحرية تعود للعمل بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:24 مساءً - انت الان تقراء خبر 21 مركزا للغوص والأنشطة البحرية تعود للعمل بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار عددًا جديدًا من مراكز الغوص والسفاري بأنه مؤهل إلى العودة للحياة مرة أخرى بعد حصولهم على شهادة السلامة الصحية.

وأوضح البيان أن ١٢ مركزًا للغوص، و٧ يخوت سفاري ومركزين للأنشطة البحرية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

وجاء ذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت السيدة سامية سامي رئيس قطاع الانشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وممثلي المحافظات المعنية، أقرت استيفاء ٨ مراكز للغوص في محافظة جنوب سيناء.

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وهذه المراكز هي مركز غوص بلو أوشن دايف كلوب وبابلز تيم وبلو سى دايف كلوب وغواصي دهب وسى دانر وفانتسى دايفرز ودهب دايفرز لودج رد سى ترايب ورد سى ريلاكس وأوركا وسكوبا سيكرز، ومركز إيجيبت صن مارين سقالة ترافكو للأنشطة البحرية.

ومركز واحد للغوص في محافظة البحر الاحمر هو جيلو اوتا داينفج سنتر هورجادا، وحصلت سبعة يخوت سفارى علي الشهادة المعتمدة وهم فى اي بى مرسيليا ومرسيليا ستار وهامر هيدا وهيفين روبير وبلو وبلو بيرل وبلو سيز ومركز غوض جيلو اوتا داينفج سنتر هورجادا ومركز واحد للأنشطة البحرية هو محمية بيتش.

وأشارت سامية سامي، إلى أن إجمالي عدد مراكز غوص، ويخوت سفاري، ومراكز أنشطة البحرية، التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل وفقا لاشتراطات السلامة الصحية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بلغ حتي الأن ٢٠ مركزا للغوص و١٣ يختا و٤ يمراكز للانشطة البحرية.

وسوف تستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي المراكز واليخوت التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.