شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يصدر قرارا بتنظيم العمل لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارا بتنظيم العمل بالنسبة لذوى الاعاقة، وذلك الحاقا للقرار السابق بعودة جميع الموظفين والعامين في الجهات الحكومية المحلية والمركزية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العاملة في نطاق المحافظة وفقا لقوانين وقرارات الدولة المنظمة للعمل وقرارات مجلس الوزراء بشأن مواجهة أزمة كورونا وعودة الحياه إلى طبيعتها بالتعايش مع الأزمة مع أتباع كافة الإجراءات حفاظا على صحة المواطنين وتنظيم العمل في مختلف مرافق الدولة وخطة المشروعات، واتخاذ بعض التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الادارى للدولة.

وتضمن القرار في مادته الأولى: إضافة الفقرة الخامسة للمادة الأولى من القار السابق ليصبح مضمونها: أن يتم توقيع الحضور والانصراف في السجلات المعدة لذلك والموجودة في الجهات التابع لها الموظفين ذوى الاعاقة والمثبت بملفاتهم الوظيفية مسبقا ( على ألا تقل نسبة العجز عن 50 % ) كل يوم اثنين من كل أسبوع.. على أن يتم منحها باقى الأسبوع أجازة استثنائية، وأن تطبق اللوائح والقوانين المنظمة لعملهم داخل الجهات.

كما تضمن القرار في مادته الثانية اضافة الفقرة السادسة إلى المادة الأولى من القرار السابق ليصبح مضمونها: يتم توقيع الحضور والانصراف في السجلات المعدة لذلك والموجودة في الجهات التابعة لها السيدات اللاتى لديهن أطفال ذوى اعاقة كل يوم أربعاء من كل أسبوع.. على أن يتم تقديم ما يفيد نسبة الاعاقة للطفل.. على أن يتم منحها باقى الأسبوع أجازة استثنائية، وذلك في حالة ما استوجبت نسبة اعاقة الطفل مراعاة تامة تستوجب مرافقة الأم بجانبه طوال الوقت.

ونصت المادة الثالثة من القرار أنه يجب في جميع الأحوال ألا تقل نسبة الحضور للموظفين داخل القسم أو الفرع أو المديرية عن 50 % يوميا، وأنه في حالة عدم تحقيق هذه النسبة يتم تواجد الفئات السابقة ( أمراض مزمنة، مرافقى أطفال تحت 12 عاما أو معاقين، الحوامل، والمعاقين )، وذلك لرفع نسبة الحضور في الجهة إلى النسبة المطلوبة لتلك الفئات بالتبادل بين تلك الفئات.