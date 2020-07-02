شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكثف التوعية بالعزل المنزلي لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء ( ادارة التثقيف والاعلام الصحى ) من أنشطتها التوعية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وخاصة مبادرتى: «خليك في البيت» و«احم نفسك.. احم بلدك» وباقى الاجراءات الوقائية والاحترازية.. مع توضيح قواعد واجراءات وشروط العزل المنزلى الصحي.

وأكد الدكتور حاسم حمدي، مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى في مديرية الصحة بشمال سيناء على تكثيف الأنشطة التوعوية للادارة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ونشر المعلومات والصور والفيديوهات التوضيحة حول التعريف بمرض كورونا وطرق الاصابة والوقاية من الاصابة عن طريق الطب الوقائى والرعاية الأساسية وباقى الادارات المتخصصة، وكيفية التصرف عند ظهور حالات الاشتباه وفقا للبروتوكول العلاجى لوزارة الصحة، واتباع كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى تكثيف التوعية ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.

وأضاف أنه طبقا لتزايد حالات الاشتباه في المحافظة خلال الفترة الأخيرة يتم التركيز على قواعد واجراءات العزل المنزلى الصحى طبقا لبروتوكول وزارة الصحة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. موضحا أن العزل الصحى هو ما يتم داخل المنزل أو في أحد المستشفيات المخصصة لذلك في حالات الاشتباه حيث يتم عمل مسحة وأخذ عينة دم وريدى من الأنف والحنجرة وارسالها إلى المعامل لتحليلها وتحديد مدى الاصابة ونوع الحالة سلبا أو ايجابا لامكان التعامل معها وتوفير الرعاية اللازمة، وأن توجد 4 مستشفيات للعزل الصحى داخل المحافظة، وهى مستشفيات: العريش العام، بئر العبدالمركزى، الشيخ زويد المركزى، ونخل المركزى.. بخلاف مستشفى أبوخليفة بالاسماعيلية المخصص لعزل الحالات المشتبه في اصابتها بعد ايجابيتها، ولحين تحسن الحالة بعد الشفاء .

أما العزل المنزلى المحدد للحالات التي لا تظهر عليها أية أعراض أو ذات الأعراض البسيطة لتلقى العلاج داخل المنزل ( لمدة أسبوعين )، وأن قواعد واشتراطات العزل المنزلى تتطلب أن يكون الشخص المعزول في غرفة منفصلة، ويفضل أن يكون له حماما خاصا، واذا لم يوجد حمام خاص في غرفة الشخص المعزول فلابد من ارتداء الكمامة عند الخروج من الغرفة أو عند دخول شخص آخر .

كما يجب أن تكون التهوية في غرفة المعزول طبيعية بقدر الامكان، وأنه يمكن خلع الكمامة داخل الغرفة وارتدائها عند دخول شخص آخر، ويجب تغيير الكمامة كل يوم أو عندما تصبح رطبة.. كذلك الحفاظ على مسافة متر عند دخول شخص آخر إلى الغرفة، ولابد من غسل الأيدى بالماء والصابون بعد التعامل مع الشخص المعزول، ويفضل أن يقدم الطعام والعلاج للمعزول شخص واحد سليم وغير مسن.. كما يفضل استخدام أدوات الطعام ذات الاستعمال الواحد للتقليل من فرص الاصابة بالعدوى، ولا بد من ياس درجة الحرارة للشخص المعزول باستمرار.

ومن جانبه، أشار فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، إلى استمرار ادارة التثقيف والاعلام الصحى في توعية المواطنين من خلال التواصل الاجتماعى ونشر البروتوكول العلاجى لوزارة الصحة وكافة الاجراءات المتعلقة بأسباب انتشار الفيروس ونقل العدوى وطرق الوقاية مع توضيح أهمية تطبيق برنامج: «صحة مصر» لما يقدمه من مجموعة خدمات في مواجهة فيروس كورونا، وكل تعليمات العزل المنزلي إلى جانب كيفية المتابعة وتفاصيل خطة التعايش مع الفيروس التي تطبقها الدولة حاليا، وآخر الأخبار والإحصائيات اليومية عن الإصابات وغيرها.

كما يتم نشر النصائح لحالات العزل المنزلى وكيفية التعامل مع المحيطين وأغذية تقوية المناعة والوجبات الصحية، وأهمية الدعم النفسى لها بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

وينصح أي شخص مخالط لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد بأن يعزل نفسه في المنزل حتى لا يكون سببا في تفشى المرض.. مع تناول الأطعمة الصحية التي تقوى المناعة، والمداومة على قياس درجة الحرارة للاطمئنان والمتابعة.. وأنه عند ظهور أي من الأعراض ( ارتفاع في درجة الحرارة أو ألم في الزور أو صعوبة التنفس أو النهجان ) فعليه التوجه فوراً لأقرب مستشفى .

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ومن الجدير بالذكر أن اجمالى عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 230 حالة حتى اليوم.. منهم عدد 52 حالة ايجابية وعدد 50 حالة أخرى سلبية، وهناك عدد 5 حالات لا زالت تحت البحث.. إلى جانب عزل 123 حالة منزليًا بدون أخذ عينات ( شفى منهم عدد 66 حالة، وهناك عدد 57 حالة لا زالت تحت العزل).

وبالنسبة للحالات الايجابية فقد توفيت 9 حالات ( 7 حالات من العريش وحالة من الشيخ زويد وحالة أخرى من نخل بوسط سيناء )، وتم شفاء عدد 18 حالة.. إلى جانب حجز عدد 10 حالات في مستشفى العريش العام وعدد 7 حالات في مستشفى بئر العبدالمركزى، وتم عزل عدد 8 حالات منهم منزليًا .