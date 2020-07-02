شكرا لقرائتكم خبر عن «ربيع» يشهد توقيع عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لاستاد قناة السويس الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لاستاد قناة السويس الدولي بالإسماعيلية، بين شركة قناة السويس للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة، وشركة حسن علام تكنولوجي، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن ثقته في أن يثمر التعاون المشترك عن انتهاء تنفيذ الأعمال المطلوبة لإنشاء استاد قناة السويس الدولي ليكون بمثابة قرية أوليمبية صغيرة والأول من نوعه في منطقة القناة.

وينص التعاقد على توريد وتركيب الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بمشروع إنشاء استاد القناة الدولي على أن يتم التنفيذ في فترة تتراوح من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر.

وتشمل الأعمال الكهروميكانيكية كل من أنظمة الصوتيات وكاميرات المراقبة وأنظمة التبريد والمحولات والمولدات وأنظمة إطفاء الحريق ومد شبكات المياه والصرف الصحي.

وتعد مرحلة إعداد الأعمال الكهروميكانيكية المرحلة التالية بعد انتهاء تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية وذلك بالتوازي مع أعمال التشطيبات النهائية.

ووقع التعاقد المهندس طلعت غيث رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستثمار والمهندس على المهدي الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام تكنولوجي.

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جدير بالذكر أن استاد قناة السويس الدولي يقع على مساحة 180ألف متر مربع، ويتسع لعدد 22 ألف متفرج، ويضم مضمار لألعاب القوى وتم تجهيزه ليلائم احتياجات ذوي القدرات الخاصة.