شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري السوداني يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقال عباس، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية «سونا» «إن فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي خلال الأيام القليلة القادمة».

وأضاف أن «الإجراءات الأخيرة للتفاوض قيد الإعداد وأن الاتحاد الأفريقي يعمل على إعداد قائمة المراقبين (الخبراء) الأفارقة إضافة للمراقبين الثلاثة الذين يعملون أصلا مع فرق التفاوض وهم من جنوب إفريقيا والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية».

وشدد وزير الري السوداني أن «الوفد السوداني الذي يضم ممثلين من الوزارات السيادية إضافة لخبراء المياه والخزانات على أتم الاستعداد لاستئناف التفاوض للتوافق على النقاط المحددة العالقة استنادا على المبادرات العديدة التي قدمها السودان خلال جولات التفاوض السابقة».

وبحسب وكالة الأنباء السودانية: «كانت الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) قد وافقت على مبادرة لاستئناف التفاوض قدمها الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي وقد وافقت إثيوبيا بموجبها تأخير البدء في الملء الأول لسد النهضة».