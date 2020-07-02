شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: لا يوجد طلاق شفوى وذلك لتغير الفقه بنشأة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزواج والطلاق كان شفهيا منذ عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أغسطس 1931، توقف هذا الأمر لنشأة الدولة، وبالتالى تغير الفقه.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أنه لا يوجد طلاق شفوي لأن الفقه تغير ببناء الدولة، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية، منعت الطلاق إلا أمام المحكمة.

وأوضح، أن الزوجة لا تتزوج من نفسها ولكن بـ«ولي»، ولكن إذا تزوجت وطلقها زوجها، قال الله عز وجل: «فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، وهنا عقاب للزوج الذي طلق زوجته، بأن أعطى الله هنا لها حق الزواج من آخر، حتى تحل لزوجها الأول