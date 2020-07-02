شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الإنجليكانية: علاقتي بالأزهر وخدمتي للاجئين وراء اختياري للمنصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور المطران منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بشمال إفريقيا عن سعادته بتأسيس إقليم جديد لكنيسته بالعالم باسم «إقليم الإسكندرية» ليصبح الإقليم الـ41 من أقاليم الكنيسة التي أسسها رئيس أساقفة كانتربري بالمملكة المتحدة.

وأكد «أنيس» في بيان، الخميس، أن اختيار الإسكندرية عاصمة لهذا الإقليم يرجع للدور الذي لعبته مدينة الرب في التاريخ المسيحي في العصور المبكرة معربا عن أمله في أن يصبح الإقليم الجديد فرصة لتعزيز هذا الدور الريادي جنبا إلى جنب مع الكنائس الأخرى.

وعن أسباب اختياره لمنصب رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الجديد، أكد أن نمو الكنيسة في إفريقيا وخدمة اللاجئين التي تقدمها الإيبارشية بمصر والدول التابعة لها، بالإضافة إلى علاقتها المتميزة مع الأزهر الشريف حيث تربطهما اتفاقية حوار بين الأديان، كانت أهم الأسباب وراء ذلك.

وتابع: «إنني وكل شركائي وزملائي في الخدمة نشكر الله من أجل صلاحه، لقد حقق الله أحلامنا، ونحن ممتنون لكل التعضيد الذي تلقيناه من رئيس أساقفة كانتربري جستن ويلبي والأمين العام جوسيا ايدو فيرون لاتحاد الكنائس الاسقفية الانجليكانية، ولكل رؤساء الأساقفة في اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في من أجل مجهوداتهم وعملهم الدؤوب حتى يرى هذا الإقليم الجديد النور، نحن ندرك أن كثيرا من أخوتنا الذين خدموا قبلنا قد زرعوا كثيرا من البذور التي نحصد ثمارها اليوم، واصلي أن نظل أمناء في الخدمة».

وأضاف رئيس الأساقفة: «لقد شكلت الكنيسة الأولى المبكرة في الإسكندرية الفكر المسيحي في العالم أجمع خلال الألفية الأولى، ونصلي اليوم أن يقتدي إقليم الإسكندرية الجديد بتأثير كنيسة الإسكندرية الأولى في الألفية الثالثة، وانطلاقا من كوني عضوا جديدا في اتحاد الكنائس الاسقفية الانجليكانية في العالم ونصلي أيضًا أن يباركنا الرب لكي نكون أداة سلام ومصالحة في كل الدول التي يخدُم فيها الإقليم».

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