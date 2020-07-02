شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بينهم حالة لمواطن عراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت السلطات الأردنية ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها اثنتان محليّتان، وواحدة خارجيّة وعلى النحو الآتى حالتان من محافظة العاصمة، يجرى الاستقصاء حاليًّا عن مصدر العدوى، حالة لعراقى قادم من الخارج، يقيم فى أحد فنادق الحجر.

وأكدت السلطات الأردنية ارتفاع إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة الأردنية إلى 1136 حالة، وتسجيل 7 حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وإجراء 8533 فحصًا مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 400933 فحصًا.

وتقوم وزارة الصحّة الأردنية حاليًّا بتوسيع جهود فرق التقصّي الوبائي، وزيادة عدد الفحوصات المخبريّة العشوائيّة، وذلك في ظلّ فتح غالبيّة القطاعات والسّماح لمعظمها بالعمل.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حـــالات الإصابة في وقت مبكّر.