فيديو مديح للحسين بجوار باب الضريح سبب غلق المسجد والتحقيق مع العاملين

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مقطع الفيديو تضمن قيام أحد المصلين ومحبى آل البيت بالجلوس بجوار باب ضريح الحسين رضى الله عنه وإنشاده بعض أبيات من مديح آل البيت والإمام الحسين، ما أثار إعجاب المصلين الذين التفوا حوله فيما قام أحدهم بإجراء بث مباشر لما يحدث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وتابع المصدر:"تم بث الفيديو عقب صلاة العصر ورصدت غرفة العمليات الفيديو وقررت غلق المسجد على الفور وإحالة الأئمة وجيمع العاملين بالمجسد للتحقيق".

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فى سياق متصل أكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبو آل البيت الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية.

كما تؤكد على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية ، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة ، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه .