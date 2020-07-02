شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإثيوبية: مقتل 87 شخصا وإصابة 76 فى موجة احتجاجات أعقبت وفاة مغن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشرطة الإثيوبية، اليوم الخميس، عن مقتل 87 شخصا وإصابة 76 في موجة الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مغن إثيوبي، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مقتل المغنى المشهور فى إثيوبيا هاشولو هونديسا يظهر السياسات القابلة للاحتراف فى إثيوبيا، ويسلط الضوء على التوترات التى استمرت لفترة طويلة فى البلد الأفريقى.

وأشارت الصحيفة إلى أن أغانى هاشولو الاحتجاجية فى حياته وحدت الإثيوبيين الذين يتطلعون إلى الحرية والعدالة، والآن بعد مقتله يفعل الأمر نفسه مع تدفق الآلاف لدفنه فى منطقة أمبو، الواقعة على بعد 60 ميلا غرب العاصمة الإثيوبية أديس اباما، فى المكان الذى نشأ فيه.

وتابعت الصحيفة أن مقتل هونديسا البالغ من العمر 34 عاما يوم الاثنين قد أشعل احتجاجات وطنية أسفرت عن مقتل 87 شخص وإصابة العشرات وسببت أضرارا واسعة فى الممتلكة، وقامت السلطات بقطع الإنترنت واعتقلت 35 شخصا بينهم الرائد البارز فى مجال الإعلام ومنتقد الحكومة جوار محمد.