شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى: استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد عباس، وزير الري السوداني، الخميس، أن مفاوضات سد النهضة ستستأنف خلال الأيام المقبلة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وقال عباس، إن التحضيرات الأخيرة لمفاوضات سد النهضة جارية والاتحاد الإفريقي يعمل على إعداد قائمة الخبراء الأفارقة إضافة للمراقبين الثلاثة الذين يعملون مع فرق التفاوض.

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وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، قال فى أول حوار بعد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة أمس، الأربعاء، "هناك أمر جوهرى لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن وهو الإطار القانونى لهذا الاتفاق فى حالة مخالفة إحدى الدول لهذا الاتفاق فى المستقبل إلى أى جهة أذهب إليها".

وأضاف: "إثيوبيا لم تعطنا صورة من المشروع بعد التعديل وهناك عدم شفافية وإذا انهار السد سيقوم بإغراق السودان بالكامل والجميع سيكون خاسرا، وفى حال انهياره سيتسبب فى موجة طولها 16 مترا تدمر السودان، ورغم أن الاحتمالات واحد فى المليون إلا أننا نقوم باستثمارات لامتصاص هذه الصدمة والتعامل معها حال حدوثها، وسنكون مطمئنين إذا أعطونا الدراسات التى أجروها.

وتابع أن العلاقة بين دول حوض النيل هى علاقة زواج كاثوليكى ولا ينفع أن تكون هناك خلافات وخطوة مجلس الأمن ليست لإحداث مشكلة بلا للجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل لاتفاق وعدم حدوث توتر تعانى منه الدول لفترات طويلة، وكل ما نحتاجه هو أن تطمئن الشعب السودانى والمصرى، ولابد أن يكون هذا الاطمئنان موثقا ومكتوبا فى اتفاقية.