أخبار مصر

تركيا تجتمع بقيادة التنظيمات الإرهابية فى ليبيا للتحضير للهجوم على سرت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تجتمع بقيادة التنظيمات الإرهابية فى ليبيا للتحضير للهجوم على سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة العربية، أن تركيا اجتمعت بقيادة التنظيمات الإرهابية فى ليبيا للهجوم على سرت، حيث أن مسئولين أتراك وضعوا خطة للميليشيات من أجل تنفيذ هذا الهجوم. 

وكذلك عملت تركيا على نقل أسلحة ومعدات ثقيلة لليبيا خلال اليومين الماضيين. 

وتخطط تركيا لإنشاء ميناء بحري كبير في ليبيا، وكذلك تم الانتهاء من بناء مصنع للطائرات المسيرة، ليستمر الدعم التركى السافر للمليشيات الإرهابية فى ليبيا. 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تجتمع بقيادة التنظيمات الإرهابية فى ليبيا للتحضير للهجوم على سرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا