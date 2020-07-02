شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تجتمع بقيادة التنظيمات الإرهابية فى ليبيا للتحضير للهجوم على سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة العربية، أن تركيا اجتمعت بقيادة التنظيمات الإرهابية فى ليبيا للهجوم على سرت، حيث أن مسئولين أتراك وضعوا خطة للميليشيات من أجل تنفيذ هذا الهجوم.

وكذلك عملت تركيا على نقل أسلحة ومعدات ثقيلة لليبيا خلال اليومين الماضيين.

وتخطط تركيا لإنشاء ميناء بحري كبير في ليبيا، وكذلك تم الانتهاء من بناء مصنع للطائرات المسيرة، ليستمر الدعم التركى السافر للمليشيات الإرهابية فى ليبيا.