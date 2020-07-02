تكلفته مليار جنيه وطوله ٢٣ كيلو متر.. أحدث صور لمحور كلابشة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
حصل الخليج 365، على أحدث صور لمحور كلابشة علي النيل بمحافظة أسوان، وذلك في المراحل النهائية من الانتهاء منه.
ويعد محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشمل عدد 9 كبارى من أهمها (كوبرى الطريق الزراعى الشرقي – كوبري النيل – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي) و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.
وتم تنفيذ 90 % من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع، وجار الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور، وتكمن أهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) .
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