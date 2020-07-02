هل التدخين سبب للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب وتحذر المدخنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نصحت وزارة الصحة والسكان، بالإقلاع عن التدخين بكل أشكاله للتقليل من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والأمراض التنفسية الأخرى.
وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الخميس، إن التدخين يعد سببا رئيسيا لأمراض الرئة.
وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن المدخنين يعدوا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" بصورة شديدة، وأكثر خطورة من غيرهم.
وأضافت المنظمة: "تعتبر الشيشة بيئة صالحة لانتشار الفيروس حيث أن كل جزء فيها يعد مصدر للعدوى.. احم نفسك ومن حولك وتوقف الآن عن تدخين الشيشة".
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