وزارة الأوقاف تقرر غلق مسجد الحسين لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر، وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد؛ للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي، نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.
وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، الخميس، على جميع المصلين وبخاصة محبي آل البيت، الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية.
وأكدت على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية، فالوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.
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