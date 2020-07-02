بالفيديو.. المباني المخالفة تتهاوى أمام إصرار الدولة على تنفيذ القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة مقطع فيديو يرصد جهود الأجهزة الأمنية في توفير غطاء أمني لتنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.

توجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، ترجمتها الأجهزة المعنية في محافظات (القليوبية، بني سويف، الجيزة، السويس).

وتصدت القوات تنسيقا مع الأجهزة المعنية لمخالفات البناء العشوائي وتم إزالة المباني المخالفة من جذورها مهما كان حجم التعدي وتهاوت المباني المخالفة أمام إصرار الدولة على تنفيذ القانون على الجميع بتوجيه من القيادة السياسية.