ضبط طالب جامعي حرض طلاب الثانوية على عدم أداء الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت قوات الأمن القبض على طالب جامعي؛ لاتهامه بتحريض متابعيه على حسابه بموقع "تويتر" بالعزوف عن أداء امتحانات الثانوية العامة.

التحريات أشارت إلى أن طالبا بجامعة بنى سويف مقيم محافظة المنيا، ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، دشن "هاشتاجان" عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يحرض فيهما المتابعين على عدم النزول لأداء امتحانات الثانوية العامة، وإسقاطه على قرار وزير التربية والتعليم‏ لإجراءه امتحانات الثانوية العامة على الرغم من انتشار فيروس "كورونا".

‏بالفحص تبين احتواء الهاتف المحمول للمتهم على بعض الصور والمقاطع لاعتصام رابعة المسلح ومسيرات لعناصر الجماعة الإرهابية، وأن والده من عناصر الجماعة الإرهابية ومحبوس على خلفيه تورطه فى حريق محكمه بنى مزار.