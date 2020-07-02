كواليس "مأمورية عابدين" للإيقاع بعصابة لتجارة العملة (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، والتحويلات المالية غير المشروعة لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، أوقعت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تشكيلا عصابيا تخصص أفراده في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

التحريات أكدت أن أمين خزينة بشركة استيراد وتصدير وسائق بالاشتراك مع سيدة لها معلومات يقيميون بالجيزة والقاهرة، كونوا عصابة للاتجار في العملة بأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من محل تجارى بحي عابدين مكاناً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم أثناء تعاملهم بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزتهم مليون و470 ألف جنيه، 155 ألفا و347 دولارا وماكينة عد نقود، جهاز "لاب توب" وثلاثة هواتف محمولة خاصة بالمتهمين تحوي رسائل نصية ومحادثات صوتية دالة على نشاطهم الآثم.

بمواجهتهم أقروا بقيامهم بممارسة نشاطهم لصالح أحد الأشخاص "محدد جارى ضبطه"، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى.