50 ثانية تلخص ضربات الشرطة لمروجي الكيف في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ضربات أمنية متواصلة توجهها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمروجي المواد المخدرة في تناغم ملحوظ بين الإدارات المعنية؛ تنفيذا لاستراتيجية الوزارة بالتصدي لجرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تصنيعها وترويجها. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واصلت جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة. الجهود الأمنية حققت العديد من النتائج الإيجابية في نطاق محافظات (الإسماعيلية - دمياط - الشرقية - الإسكندرية -البحيرة) وأمكن ضبط 12 متهما بحوزتهم 100 لفافة من نبات البانجو، و80 طربة من مخدر الحشيش إضافة إلى ألف قرص مخدر و15 لفافة لمخدر الهيدرو.

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