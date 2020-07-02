"هيدرو وحشيش وبانجو".. كيف أوقعت الداخلية 12 تاجر مخدرات بـ5 محافظات؟(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يُبرز جهود الأجهزة الأمنية بالوزارة في الإيقاع بعدد من تجار المواد المخدرة بنطاق عدد من المحافظات. قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أعد مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة يعرض أبرز جهود تلك الحملات على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنطاق محافظات الإسماعيلية والشرقية، دمياط، الإسكندرية، البحيرة". وتأتي الجهود بالتوازي مع الدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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