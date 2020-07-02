أخبار مصر | بشرة خير.. "القومي للبحوث" يعلن الانتهاء من تحضير أول لقاح لعلاج كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرة خير.. "القومي للبحوث" يعلن الانتهاء من تحضير أول لقاح لعلاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مركز التميز العلمي لفيروسات الأنفلونزا بالمركز القومي للبحوث، الانتهاء من تحضير أول لقاح لعلاج كورونا المستجد كوفيد 19، وتحضير ملف اللقاح للعرض على لجنة الأخلاقيات لأخذ الموافقة والبدء في عملية التجارب السريرية.
وقال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس المركز، إنه تم الانتهاء من تحضر لقاح ضمن 4 لقاحات يجري العمل عليهم، وأيضا تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية بعد الموافقة عليه، موضحا أن مهمة المركز بحثية وليست تطبيقية على المواطنين.
وأضاف أنه تمت تجربة اللقاح على الحيوانات ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر إلا بعد موافقة لجنة أخلاقيات البحوث الطبية، مؤكدا أنه جار متابعة باقي تجارب اللقاحات "1،3،4" من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.